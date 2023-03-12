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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi

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Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan genç kız yaşamını yitirdi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan genç kız, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Şekerli Mahallesi'nde inşaat halindeki evinde temizlik yapan Suzan T. (16) açıkta bulunan elektrik kablosuna temas etti.

Akıma kapılarak ağır yaralanan genç kız, yakınları tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavi altına alınan Suzan T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın yakınları, hastane bahçesinde gözyaşı döktü.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Güncel Haberler

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