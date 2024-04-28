Şanlıurfa'da Elektrik Akımına Kapılan Çiftçi Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarlasının yanında bulunan sulama kuyusundaki elektrik arızasını gidermek isteyen bir çiftçi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay sonrası çiftçi, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahale sonuç vermedi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde elektrik akımına kapılan çiftçi, hayatını kaybetti.
Kırsal Şekerli Mahallesi'nde tarlasının yanında sulama kuyusundaki elektrik arızasını gidermek isteyen Murat Gengeç (48), direğe çıktı.
Akıma kapılarak ağır yaralanan Gengeç, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gengeç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.