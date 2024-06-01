Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da Patoz Makinesi Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde patoz makinesinin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde patoz makinesinin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılan 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Oymaağaç Mahallesi'nde mercimek tarlasında çalışan patoz makinesi yüksek gerilim hattına temas etti.

Patoz makinesindeki Şehriban Sibak ile Bengüzar, Sefer, Fatih ve Ozan Baytug, elektrik akımına kapılarak yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Fatih ile Ozan Baytug, kurtarılamadı.

Diğer yaralılar, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Hilvan Acil Durum Kaza Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! 'Enflasyonu hangi parti çözer' sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar

 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı

 Tamı tamına 1,5 ton! 'Toros Kaplanı' isimli boğa, pazara ayak basar basmaz satıldı

Tamı tamına 1,5 ton! 'Toros Kaplanı' isimli boğa, pazara ayak basar basmaz satıldı
title