Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımla çıkan yangına köylüler onlarca traktörle müdahale etti. Yangına güçlükle kontrol altına alınırken, 60 dönüm arazi kül oldu.

Şanlıurfa'da ekili arazide çıkan yangında 60 dönüm buğday kül oldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde biçerdöverden çıkan kıvılcımla çıkan yangına köylüler onlarca traktörle müdahale etti.

Hilvan ilçesine bağlı Kuskunlu köyünde iddiaya göre biçerdöverden çıkan kıvılcım, buğday ekili tarlada yangına neden oldu. Rüzgarın etkisiyle kuşa sürede yayılan yangına, çevrede bulanan köylüler onlarca traktörle müdahale etti.

Yangına güçlükle kontrol altında alınırken, 60 dönüm arazi kül oldu