Şanlıurfa'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren don, buzlanma ve soğuk hava koşulları beklendiği belirtildi.

Tedbirler kapsamında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, "Kentimizdeki tüm kurumlarımızda eğitime 2 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kuruluşlarında görev yapan engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ile hamileler de aynı gün için idari izinli sayılacaktır." ifadesi kullanıldı.