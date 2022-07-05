Hatay'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı - Haberler

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Hatay'da "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü tanıtıldı

AA - Salim Taş - Güncel
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Hatay'da 'Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği' protokolü tanıtıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Hatay'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği" protokolü, Hatay'da düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Mustafa Öztürk, müdürlükte gerçekleştirilen toplantıda, iş birliğiyle tarım ve gıda sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu da iş birliği protokolü sayesinde öğrencilerin çok daha iyi yetişmesinin sağlanacağını kaydetti.

Toplantıda iş birliği protokolüyle ilgili bilgi verildi.

AA / Salim Taş - Güncel

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