Şanlıurfa'da Eczaneye Pompalı Tüfekli Saldırı

Olay, gece geç saatlerde Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobille eczaneye gelen şüpheliler, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında eczanenin camları kırıldı ve çok sayıda saçma iş yerine isabet etti. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.