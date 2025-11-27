Haberler

Şanlıurfa'da Eczaneye Pompalı Tüfekli Saldırı

Şanlıurfa'da Eczaneye Pompalı Tüfekli Saldırı
Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir eczaneye otomobille gelen şüpheliler, pompalı tüfekle ateş açarak camları kırdı ve iş yerinde hasara yol açtı. Olay sonrası polis ekipleri harekete geçti.

ŞANLIURFA'da bir eczaneye, otomobille gelen şüpheliler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Eczanenin camları kırıldı ve çok sayıda saçma iş yerine isabet etti.

Olay, gece geç saatlerde Veysel Karani Mahallesi'ndeki bir eczanede meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobille eczaneye gelen şüpheliler, pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırı sırasında eczanenin camları kırıldı ve çok sayıda saçma iş yerine isabet etti. Olayın ardından şüpheliler kaçarken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
