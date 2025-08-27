Şanlıurfa'da Düşük Beton Standartları Nedeniyle Bina Yıkıldı

Şanlıurfa'da Düşük Beton Standartları Nedeniyle Bina Yıkıldı
Şanlıurfa'da müteahhit Ömer Çorbacı, yaptığı apartmanın beton standartlarının düşük olduğunu tespit ederek binayı güvenlik gerekçesiyle yıktırdı. Yeni inşaat projesi için daha sıkı denetim çağrıları yapıldı.

Şanlıurfa'da yaptığı 5 katlı apartmanın beton standardının düşük olduğunu ikinci testte fark eden müteahhit Ömer Çorbacı, inşaatı ihbar ederek binanın yıkılmasını sağladı.

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odasından yapılan açıklamaya göre, Haliliye ilçesinin Korukent Mahallesi'nde depremde yıkılan binanın yerine dönüşüm kapsamında yeni inşaat başlatıldı.

Yüklenici firma müteahhidi Ömer Çorbacı, kullanılan betondan şüphelenerek daha önce olumlu çıkan karot testlerini farklı bir laboratuvarda yeniden inceledi.

Sonuçlarda beton dayanımının çok düşük olduğunu gören Çorbacı, durumu belediyeye ihbar etti.

Bağımsız denetçilerin incelemesiyle de kusurlu olduğu belirlenen ve 7 kat projesi bulunan binanın, kaba inşaatı tamamlanan 5 katı zabıta tarafından mühürlendi.

Bina daha sonra iş makineleri yardımıyla yıkıldı.

"Güvenlik gerekçesiyle yıkıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen müteahhit Ömer Çorbacı, betonun ikinci testte düşük çıkmasından üzüntü duyduğunu belirterek, "Projemiz için C25 beton gerekiyordu, satın aldığımız beton C30 olmasına rağmen ikinci laboratuvar testinde dayanım sadece 8 MPa çıktı. Bu durumda yasal süreç başlatıp binayı güvenlik gerekçesiyle yıktık. İnsanların öldüğü bir yerde yeniden inşaat yaparken en küçük hatayı bile görmezden gelemeyiz." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Melik ise yeni yapılarda daha sıkı ve bağımsız kontrollerin yapılması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
