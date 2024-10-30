Şanlıurfa'da Dükkan Sahibi ile Kiracılar Arasında Kavga Çıktı

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Muradiye Mahallesi'nde emlak ofisi olarak kullanılan dükkanda meydana geldi. İddiaya göre; dükkan sahibi, 6 aylık kirayı tahsil edemediği gerekçesiyle emlak ofisine giderek kiracılardan dükkanı boşaltmalarını istedi. Taraflar arasındaki tartışma, kısa sürede büyüdü. Tekme, tokatlı kavga güvenlik kamerasına yansırken, dükkanın camları kırıldı. Taraflar polis gelmeden olay yerinden uzaklaşırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel