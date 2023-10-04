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Şanlıurfa'da düğünlerde havaya ateş eden 6 şüpheliye adli işlem başlatıldı

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düğünlerde ve asker uğurlamalarında rastgele havaya ateş edilmesini engellemek için Birecik, Ceylanpınar ve Bozova ilçelerinde denetim yaptı. Denetimlerde 5 ruhsatsız tabanca ve 1 uzun namlulu silah ele geçirildi. 6 şüpheli, 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.