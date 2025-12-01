Şanlıurfa'da Düğünlerde Havaya Ateş Açıldı

ŞANLIURFA'da düzenlenen iki ayrı düğünde uzun namlulu tüfek ve tabancalarla havaya ateş açılan anlar kameraya yansıdı.

Örencik Mahallesi'nde açık alanda yapılan düğünde, kimliği henüz belirlenemeyen kişi halay çekenlerin ortasında uzun namlulu tüfekle art arda ateş açtı. Bu sırada çevredeki çocukların kulaklarını kapatarak, sağa sola kaçışması kameraya yansıdı.

Birecik ilçesinde düzenlenen başka bir düğünde ise salona giriş sırasında bazı kişiler peş peşe tabancalarla havaya ateş açtı. Görüntülerin paylaşılmasının ardından polis ve jandarma ekipleri, her iki olaya ilişkin inceleme başlattı.