Şanlıurfa'da düğünlerde havaya ateş açan 6 kişiye işlem yapıldı

Şanlıurfa kırsalında düğünlerde havaya ateş açan 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet uzun namlulu silaha el konuldu.

Şanlıurfa kırsalında düğünlerde yapılan denetimlerde havaya ateş açan 6 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, düğünlerde havaya rastgele ateş eden şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Birecik, Bozova ve Ceylanpınar ilçelerinde yapılan denetimlerde 6 kişi tespit edildi. Haklarında yasal işlem uygulanan şahısların havaya ateş açtığı 5 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet uzun namlulu silaha el konuldu. - ŞANLIURFA