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Şanlıurfa'da Düğünde Silah Atan 5 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Düğünde Silah Atan 5 Şüpheli Yakalandı
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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen bir sünnet düğününde havaya ateş açıldığı iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak, sorumsuz silah kullanımı konusunda kesin bir duruş sergileyeceklerini belirtti.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düğünde havaya ateş açtığı iddia edilen 5 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte düğün ve benzeri buluşmalarda sorumsuzca silahla havaya ateş açılmasına göz yummayacaklarını bildirdi.

Hayati tehlike oluşturan bu suçu işleyenleri bularak yasal işlem yapıldığını ifade eden Şıldak, jandarma ekiplerince İncirli Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde bir sünnet düğününde havaya ateş açan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı adreslerde arama yapıldığını belirtti.

Ekiplerce yapılan aramalarda, 4 ruhsatlı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 534 mermi ve 12 şarjör ele geçirildiğini aktaran Şıldak, şunları kaydetti:

"Ruhsatlı silahların ruhsatları iptal edilmiş, düğünde silah atan 5 kişi yakalanmış ve haklarında 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma' suçundan soruşturma başlatılmış, ayrıca idari işlem yapılmıştır. Şanlıurfa'da toplumsal huzuru bozacak davranışlara izin vermiyor, sorumsuz davrananları adalete teslim ediyoruz."

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel

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