Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı

AA - Yasin Dikme - Güncel
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Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı

Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı.

Şanlıurfa'da düğünde çıkan arbedede 3 polis hafif yaralandı.

İddiaya göre, merkez Haliliye ilçesindeki Devteşti Mahallesi'nde sokak arasında yapılan düğünde gece geç saatte yüksek sesli müzik çalındığı şikayeti üzerine polis ekipleri, olay yerine giderek düğündekileri uyardı.

Düğündekilerin polise mukavemet göstermesi üzerine arbede çıktı.

Arbedede 3 polis hafif yaralandı, ekiplere mukavemet gösterdikleri gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı.

AA / Yasin Dikme - Güncel

Şanlıurfa, Müzik, Polis, Güncel, Haberler

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