Şanlıurfa'da akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yapılan bir düğün sonrasında akrabalar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 4 kişinin yaralanmasına yol açtı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Muradiye Mahallesi'nde yapılan bir düğün sonrası akrabalar arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışanların tespiti için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel