Şanlıurfa'da, Down sendromlular ve engelli bireyler 1 günlüğüne polis oldu - Haberler

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da 'Engelliler Haftası' dolayısıyla polis tarafından trafik polisi kıyafeti giydirilen Down sendromlu ve engelli çocuklar, araçlara yön gösterip trafik uygulaması yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği programda özel çocuklar polis olmanın heyecanını yaşadı. Trafik, motorize ve toplum destekli polis ekipleri tarafından polis yelekleri giydirilen çocuklar, kırmızı düdükle caddelere inip trafik uygulaması yaptırdı. Uygulamada çocuklar, sürücülerin evrakını inceleyip, emniyet kemeri takmaları ve telefonla konuşmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Araç sürücüleri ve vatandaşlar ise Down sendromlu gence el sallayarak, sevgi gösterisinde bulundu.