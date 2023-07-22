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Şanlıurfa'da dolandırıcılık suçundan aranan zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hapis cezası bulunan zanlı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. İ.U. isimli zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle hapis cezası bulunan zanlı yakalandı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede firari olan ve Şanlıurfa, Konya, Aydın, İzmir ve Trabzon olmak üzere 5 ilden dolandırıcılık suçlarından toplamda 10 yıl 4 ay kesilmiş hapis cezası ile aranan İ.U.'nun saklandığı adrese operasyon düzenlendi. Yakalanan zanlı, işlemleri sonrası tutuklanarak Siverek Kapalı Cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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