Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 5 Tutuklama
Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 5'i tutuklandı. Emniyet birimleri, nitelikli dolandırıcılıkla mücadeleye devam ediyor.
Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, emniyet birimleri tarafından nitelikli dolandırıcılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldüğünü belirtti.
Şanlıurfa merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 cep telefonu, 3 POS cihazı, 23 banka-kredi kartı, 24'ü açılmamış 36 SIM kart ve 2 dizüstü bilgisayarın ele geçirildiğini bildiren Şıldak, gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'inin tutuklandığını duyurdu.
Vali Şıldak, suç ve suçlularla mücadelelerinin her alanda devam ettiğini vurguladı.