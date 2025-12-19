Şanlıurfa'da dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'da resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık yaparak kamuya zarar verdikleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Şüphelilerin paravan şirket kurarak işe başvuranların kimlik bilgilerini kullandığı tespit edildi.
Şanlıurfa'da nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda paravan şirket kuran şüphelilerin, işe girmek için başvuran kişilerin kimlik bilgilerini teşvik projelerinde kullanarak kamuyu zarara uğrattıkları belirlendi.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.