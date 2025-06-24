Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 4 Tutuklama

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Şanlıurfa merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, kendilerini üst düzey kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 9 ay süren takip sonrası, toplamda 50 kişiyi dolandırarak 18 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

ŞANLIURFA merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Nitelikli dolandırıcılık' amacıyla kurulan suç örgütünü 9 ay boyunca takibe aldı. Çalışmalar sonucunda örgüt üyelerinin, kendilerini 'general', 'istihbarat görevlisi' ve 'üst düzey kamu görevlisi' olarak tanıttıkları ve mağdurları sahte kuruluşlara yüksek maaşla işe yerleştirme vaadiyle kandırdıkları tespit edildi.

18 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin, 'Birleşmiş Milletler Dünya Barışı Askerleri Avrupa, Asya, Afrika İnsani Gelişim Komitesi' ile 'Antiterör Okulu ve Akademisyenleri Derneği' gibi gerçekte var olmayan yapılar üzerinden vatandaşlara iş, terfi ve görev iadesi vaat ettikleri, ayrıca kamu belgeleri ve ruhsat işlemleri için aracılık yapacaklarını iddia ettikleri öğrenildi. Bu yöntemle 50 kişiyi dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin toplamda 18 milyon lira haksız kazanç sağladığı saptandı.

3 SUÇTAN TUTUKLANDILAR

Ekipler, şüphelilerin Şanlıurfa, İstanbul, Ankara, Adana ve Mardin'de belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda; çok sayıda dijital materyal ile sahte dernek üyelik bilgileri ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı. 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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