Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı

Şanlıurfa'da Dolandırıcılık Operasyonu: 17 Gözaltı
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Şanlıurfa merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 12 ilde 17 şüpheli gözaltına alındı. Bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak 14 adrese baskın düzenlendi.

Şanlıurfa merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemleri kullanarak dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Kimlikleri belirlenen 18 şüpheliye yönelik 12 ilde 14 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 17 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 5 usb bellek, 17 sim kartı, 3 harici hard disk, 10 cd ve 3 hafıza kartı ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Bir şüphelinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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