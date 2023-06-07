Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği bulunan ilaçları usulsüz şekilde hastanede yazdırdıktan sonra sattıkları öne sürülen, aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da doktor ve eczacılara usulsüz reçete operasyonu: 9 gözaltı

Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi ilaçları usulsüz şekilde satanlara operasyon

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yeşil reçeteye tabi uyuşturucu özelliği bulunan ilaçları usulsüz şekilde hastanede yazdırdıktan sonra sattıkları öne sürülen, aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeşil reçeteye bağlı uyuşturucu içerikli ilaçları usulsüz şekilde sattığı öne sürülen kişilere yönelik çalışma başlattı. Belirlenen 11 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında doktor ve eczane çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda yeşil reçeteli ilacın yanı sıra düzenlenmiş reçeteler, kimlik fotokopileri ile çok sayıda dijital materyal ve belge ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.