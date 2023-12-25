Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
Yahya Demircan (49) yönetimindeki tır, Şanlıurfa-Gaziantep otobanında devrildi. İtfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücü hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Yahya Demircan (49) yönetimindeki 34 DN 1210 plakalı tır, Şanlıurfa- Gaziantep otobanının kent girişi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Demircan'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.