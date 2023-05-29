Şanlıurfa'da devrilen tırda sıkışan sürücü kurtarıldı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen tırda sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siverek- Şanlıurfa karayolu 20'inci kilometresinde Mehmet Ö (28) idaresindeki arpa yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü araç içerisinde sıkışırken, tır kasasında bulunan tonlarca arpa yola döküldü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucu, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden kurtarılarak, Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel