Şanlıurfa'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ekrem Aslan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Ekrem Aslan idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karahisar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
