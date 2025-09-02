Şanlıurfa'da Devrilen Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Ekrem Aslan yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ekrem Aslan idaresindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karahisar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.