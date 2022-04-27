Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
HARRAN, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Kızılkaya yönetimindeki 63 TH 906 plakalı otomobil, Harran ilçesine bağlı Ünlü Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada ağır yaralanan Kızılkaya, kaldırıldığı Harran Devlet Hastanesinde, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Ali Kızılkaya'nın, AK Parti Harran İlçe Gençlik Kolları Başkanı Tamer Kızılkaya'nın babası olduğu öğrenildi.
AA / Rauf Maltaş - Güncel