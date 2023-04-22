Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafik kazasında bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Siverek- Diyarbakır kara yolunun 20. kilometresinde, Mehmet K'nin (25) kullandığı 09 K 9224 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, Şiyar Bakan (25) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ile Zeliha K. (27) ve Ali S. (25) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.