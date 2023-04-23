Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.
İsmet Y. idaresindeki 34 DCK 137 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Bozova yolunun 20. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile beraberindeki 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel