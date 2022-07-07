Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
İbrahim Kılıç yönetimindeki 16 ZT 939 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.
Sürücünün yanı sıra araçtaki aynı aileden Sakine, Mehmet, Kübra ve İrem Kılıç yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
AA / Rauf Maltaş - Güncel