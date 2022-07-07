Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı. İbrahim Kılıç yönetimindeki 16 ZT 939 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde devrildi. Sürücünün yanı sıra araçtaki aynı aileden Sakine, Mehmet, Kübra ve İrem Kılıç yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / Rauf Maltaş - Güncel İbrahim Kılıç Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.