Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

İbrahim Kılıç yönetimindeki 16 ZT 939 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Viranşehir kara yolunun 25. kilometresinde devrildi.

Sürücünün yanı sıra araçtaki aynı aileden Sakine, Mehmet, Kübra ve İrem Kılıç yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

İbrahim Kılıç Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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