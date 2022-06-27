Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İrfan Çelik idaresindeki 16 N 4343 plakalı otomobil, Siverek- Viranşehir kara yolunun 10'uncu kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Feride, kızları Funda Nur ve İremsu Çelik, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Cuma Sarı - Güncel

Viranşehir Şanlıurfa Güncel Haberler

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