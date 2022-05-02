Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı - Haberler

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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Serkan Cankurt yönetimindeki 21 TL 616 plakalı otomobil, Hilvan-Siverek kara yolunun 15. kilometresinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak 3 takla attıktan sonra devrildi.

Kazayı görenler, durumu ambulans ve polis ekiplerine bildirdi.

Kazada otomobil sürücüsü Cankurt ile araçta bulunan Ahmet, Mehmet ve Veysi Alan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları, Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırdı.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

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