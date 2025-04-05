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Şanlıurfa'da Devrilen Otomobilde 3 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde C.Ç. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kırsal Karabahçe Mahallesinde C.Ç. idaresindeki 21 AFZ 953 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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