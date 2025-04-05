Şanlıurfa'da Devrilen Otomobilde 3 Yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde C.Ç. idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kırsal Karabahçe Mahallesinde C.Ç. idaresindeki 21 AFZ 953 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.