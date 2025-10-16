Şanlıurfa'da Devrilen Otomobilde 2 Yaralı
Haliliye ilçesinde kontrolünden çıkan otomobil devrildi, sürücü ve bir yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
M.Ş.A. idaresindeki 38 PP 666 plakalı otomobil, kırsal Yolyazı Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve A.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Güncel