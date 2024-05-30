Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı
Hilvan-Siverek kara yolu 17'nci kilometresinde sürücüsü öğrenilmeyen 21 BG 417 plakalı kamyon, sürcüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Hilvan- Siverek kara yolu 17'nci kilometresinde sürücüsü öğrenilmeyen 21 BG 417 plakalı kamyon, sürcüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.