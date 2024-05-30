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Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı

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Hilvan-Siverek kara yolu 17'nci kilometresinde sürücüsü öğrenilmeyen 21 BG 417 plakalı kamyon, sürcüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

Hilvan- Siverek kara yolu 17'nci kilometresinde sürücüsü öğrenilmeyen 21 BG 417 plakalı kamyon, sürcüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 2 kişi 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Acil Servis Şanlıurfa Siverek Hilvan Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

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