Şanlıurfa'da Devri Nedeniylen Yanan Panelvanda Sürücü Hayatını Kaybetti
Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunda devrilen bir panelvanın sürücüsü yangında hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa'da devrildikten sonra yanan panelvanın sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen panelvan, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunun Kırbaşı Mahallesi yakınlarında devrildikten sonra yanmaya başladı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, sürücünün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Eyüp Sabri D. (16) ise Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel