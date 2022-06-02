ŞANLIURFA - Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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ŞANLIURFA - Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Cuma Sarı - Güncel
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Mehmet Beytullah Y. idaresindeki 34 EEY 692 plakalı otomobil, Siverek-Çermik kara yolunun 25'inci kilometresindeki Zenkçür Köprüsü'nden geçtiği sırada kontrolden çıkarak Eskihan Deresi yatağına düştü.

Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Cuma Sarı - Güncel

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