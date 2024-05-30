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Şanlıurfa'da Depremzedelerin Araçlarına Yapılan Dolandırıcılık Operasyonunda 9 Şüpheli Yakalandı

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Şanlıurfa'da geçen yıl yaşanan depremlerde ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarını değiştirerek başka araçlara satan 9 şüpheli yakalandı. Operasyonda 22 araçta değiştirilmiş şase ve motor numaraları tespit edildi.

Şanlıurfa'da, geçen yıl yaşanan 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan araçların şasi ve motor numaralarını başka araçlara "change" işlemi yaptıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 yılında yaşanan depremlerde enkaz altında kalarak ağır hasar alan otomobillerin, depremzedelerden uygun fiyatlara satın alındıktan sonra hurdaya ayrılmadığı ve yeniden trafikte aktif olduğunun anlaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonrası 22 aracın şase ve motor numaralarının change yapılarak, 14'ü gümrük kaçağı, 7'sinin hacizli/yakalamalı ve 1'inin de gümrük kaçağı araçta kullanıldığı tespit edildi.

Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, B.D. (24), M.D. (26), A.K. (26), F.K. (46), E.Ö. (26), M.K. (24), F.K. (24),M.Y. (36) ve T.Y. (35) gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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