Şanlıurfa'da Depremzedeleri Dolandıran Şüpheliler Yakalandı

ŞANLIURFA'da, geçen yıl 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar gören araçları alıp şasi ve motor numaralarını başka araçlara 'change' işlemi yaparak yüksek fiyattan sattığı belirlenen 9 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların altında kalıp hasar gören araçların trafiğe geri kazandırılmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda depremde hasar gören araçların, hurdaya ayrılmadığı ve trafikte aktif halde olduğunu belirledi. Bunun üzerine ekipler, 22 aracın depremzedelerden ucuz fiyatlara alındıktan sonra şasi ve motor numaralarının change yapılarak, 15'inin gümrük kaçağı ve 7'sinin de hacizli/yakalamalı araçta kullanıldığı tespit edildi.

Operasyon düzenleyen ekipler, change yöntemiyle dolandırıcılık yapan B.D., M.D., A.K., F.K., E.Ö., M.K., F.K., M.Y. ve T.Y.'yi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.