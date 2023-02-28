ŞANLIURFA'DA DEPREMZEDELER İÇİN 1084 KONTEYNER KURULUYOR

ŞANLIURFA'da, 114 dönümde depremzedelere 1084 konteyner kurulması için çalışmalara başlandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konteyner kent ve hobi bahçesinde inceleme yaptı, depremzedeleri ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından Şanlıurfa'da barınma merkezleri kuruluyor. Depremde evleri yıkılan ve binaları ağır hasar alan depremzedelerin kalabilmeleri için kent merkezinde 114 dönümlük alanda 1084 konteyner kurulması için çalışmalar başlatıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, depremzedeler için AFAD tarafından Ulubağ Mahallesi'nde yapımına başlanan konteyner kentte yerinde inceleme yapıp, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Okul, cami, sağlık ocağı ve çocuk oyun alanlarının içinde bulunacağı çalışmaları inceleyen Bakan Nebati, eşi Özlem Nebati ile depremde yakınlarını kaybeden ailelere de taziye ziyaretinde bulundu. Bakan Nebati ve bereberindeki heyet, depremzedelerin barınması için hizmete açılan hobi bahçesindeki halkı da ziyaret etti.