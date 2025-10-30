Haberler

Şanlıurfa'da Depremzede Gençler İçin Atlı Gösteri Etkinliği Düzenlendi

Şanlıurfa'da Depremzede Gençler İçin Atlı Gösteri Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençler için Şanlıurfa'da moral amacıyla atlı gösteri etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte, gençlere yönelik çeşitli programlar ve atlı akrobatik gösteriler yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen gençlere moral amacıyla Şanlıurfa'da atlı gösteri etkinliği gerçekleştirildi.

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Ata Sporları Konfederasyonu bünyesinde faaliyet gösteren atlı ekip, dört nala giderken at üstünde ok atıp çeşitli akrobatik hareketler yaptı.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, AA muhabirine, Şanlıurfa'da önemli bir organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremin kötü izlerini zihinlerden tamamen silmek için farklı organizasyonlar düzenlemeye devam ettiklerini belirten Koçoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi için çalışıyoruz. Deprem bölgesinde 11 ilimizde sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte programlar yapıyoruz. Gençliğin birleştirici gücüyle depremden etkilenen genç arkadaşlarımızın yanında olmayı hedefledik. Bugün de Şanlıurfa'dayız, mutluyuz. Ata sporlarımızı, genç depremzede arkadaşlarımızla buluşturup bir araya getirdik. Gençlerimizin ruh haline iyi gelecek programları gerçekleştiriyoruz."

Gösteriyi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Sait Ağan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ile çok sayıda depremzede genç izledi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
Trafikte akrobatik hareketler yapanlar yandı! Cezası artırılıyor

Trafikte bunu yapanlar yandı! Cezası artırılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmralı heyeti arasında Terörsüz Türkiye zirvesi

Beştepe'de Türkiye'nin kilitlendiği zirve! İşte ilk kareler
Almanya Başbakanı Merz: Türkiye'yi AB'de görmek istiyoruz

Almanya Başbakanı'ndan Erdoğan'a AB teklifi! Fikrini açık açık söyledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
Erzurum'da okul çıkışı merdivenlerde izdiham: 23 öğrenci yaralandı

Küçücük çocuklar, okul çıkışı kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Kartalkaya davasında sanık avukatından şok sözler: Benim müvekkilim geri zekalı

Avukat duruşmada çıldırdı: Benim müvekkilim geri zekalı
Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı

Kilisenin duvarları arasından çıktı, tarihçileri dahi şaşırttı
Bahis skandalında deprem etkisi yaratacak iddia: Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış

Kendi maçına iddia oynayan hakem 5 milyon TL kazanmış
MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı

MHP'den refah payı ve emekli aylıklarıyla ilgili hükümete çağrı
'Çatlı' filminin çekimleri Budapeşte'de başladı! İşte setten ilk kareler

Merakla beklenen filmin çekimleri başladı! İşte setten ilk kareler
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
İsrail'de on binlerce Haredi sokaklara döküldü: Zorunlu askerliği istemiyoruz

İsrail'de on binler sokaklara döküldü! Hepsinin tek bir isteği var
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Çocuğa şiddet kamerada! Görüntüleri izleyen aile emniyete koştu

Yer: Adana! Çocuğun ailesi görüntüleri izleyince emniyete koştu
Kızılcık Şerbeti'nin Leman'ına büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...

Leman'a büyük şok: Alkol alıp sızdı, eski sevgilisi rızası olmadan...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.