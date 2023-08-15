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Şanlıurfa'da depremden hasar gören bina yıkıldı

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Şanlıurfa'da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

ŞANLIURFA'da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Şair Şevket Mahallesi'nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için bugün yıkım çalışması başlatıldı. Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir süre sonra büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ortalığın toz bulutuyla kaplandığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa Güncel Haberler

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