Şanlıurfa'da depremden hasar gören bina yıkıldı

ŞANLIURFA'da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında çöktü. Yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Şair Şevket Mahallesi'nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için bugün yıkım çalışması başlatıldı. Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir süre sonra büyük bir gürültüyle yıkıldı. Ortalığın toz bulutuyla kaplandığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.