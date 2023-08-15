Şanlıurfa'da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina ıslık sesiyle çöktü
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Şair Şevket Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, yıkım sırasında bir vatandaşın ıslık çalmasıyla çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa'da depremden hasar gören bina ıslık sesiyle yıkıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında ıslık sesiyle çöktü. Yıkım anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Haliliye ilçesindeki Şair Şevket Mahallesi'nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı. Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir vatandaşın ıslık çalmaya başlamasıyla yıkıldı. Ortalığın toz bulutuyla kaplandığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.