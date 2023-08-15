Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina ıslık sesiyle çöktü

Güncel Haberler

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Şair Şevket Mahallesi'nde bulunan 7 katlı bina, yıkım sırasında bir vatandaşın ıslık çalmasıyla çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da depremden hasar gören bina ıslık sesiyle yıkıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da depremden ağır hasar gören 7 katlı bina, yıkım sırasında ıslık sesiyle çöktü. Yıkım anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor. Haliliye ilçesindeki Şair Şevket Mahallesi'nde ağır hasar görünce tahliye edilen 7 katlı bina için yıkım çalışması başlatıldı. Bölgede önlem alınmasının ardından iş makineleriyle kolonları zayıflatılan bina, bir vatandaşın ıslık çalmaya başlamasıyla yıkıldı. Ortalığın toz bulutuyla kaplandığı yıkım, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Güncel

Kahramanmaraş Şanlıurfa 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title