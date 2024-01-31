Şanlıurfa'da depremde yaşananlar anlatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) Arama Kurtarma ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, depremde yaşadıklarını anlattı.

6 Şubat depremlerinin etkilediği Şanlıurfa'da ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmalarında 144 kişi yaralı kurtarıldı, 181 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Yaklaşık 72 saat süren arama kurtarma çalışmalarında görev alan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma ekibi de sevinç ile üzüntüyü bir arada yaşadı.

Şanlıurfa Afet Yönetim Merkezi Şube Müdür Vekili Mehmet Ali Urluk, AA muhabirine, 23 yıldır arama kurtarma ekibinde görevli olduğunu söyledi.

Daha önce Van, Bingöl, Elazığ ve İzmir'deki depremlerde görev aldığını ifade eden Urluk, 6 Şubat'taki depremin diğerlerinden farklı ve yıkıntısının çok büyük olduğunu belirtti.

Depreme evde yakalandığını, sarsıntılar bitince ailesini ve binadakileri tahliye ederek toplanma alanına yönlendirdiğini anlatan Urluk, şöyle konuştu:

"Çok hızlı şekilde AFAD Merkezine geldim. Doğru ve hızlı karar almak zorundaydık. Ekiplerimizi hemen yıkılan binalara yönlendirdik çünkü bize umut bağlayan nice nefesler vardı, bunun farkındaydık. Daha sonra ikinci büyük depremi de yaşadık. Ondan sonra kurtarma çalışmalarına hız vermeye başladık. 24 saat durmadan çalışmak zorundaydık. Enkaz altından çıkan cesetlerin acısını en derinden yaşadık.

AFAD ekibi olarak Şanlıurfa'da 144 kişiyi enkazdan canlı olarak çıkardık. Hiçbir ekip arkadaşım ailesini düşünmedi. Herkes canla başla burada çalıştı. Biz diyorduk, 'Zamanla yarışıyorsunuz', bir dakikanın bile önemi vardı. Birçok deprem bölgesinde çalıştık ama bu defa bizler de depremzede olduk. Ama bize umut bağlayanları göz önüne aldığımız zaman kendi ailemizi ikinci plana aldık ve tüm ekip arkadaşlarım aynı hassasiyeti gösterdi, hepsine teşekkür ediyorum."

"Bir kişinin hayatını kurtarmak inanılmaz bir mutluluk"

AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Muhammet Göktaş da görev aldıkları yıkıntı olan bölgelerde enkazdan 33 kişiyi sağ çıkardıklarını aktararak, "İnsanları kurtardığımız zaman içimizde inanılmaz bir sevinç fırtınası kopuyordu. Çıkardığımız cesetler için ise üzülüyorduk ama herkesin gözü üzerimizde olduğu için belli etmemeye çalışıyorduk. Bugün bile kurtardığımız kişiler ve yakınları bizi gördüklerinde veya ziyaretimize geldiklerinde teşekkür ediyorlar." diye konuştu.

AFAD görevlisi Cahit Paç ise enkazdaki çalışmaları "ailelerinden birini kurtarıyormuşçasına" yürüttüklerine işaret ederek, "Şanlıurfa AFAD olarak ilk 72 saatte tüm enkaza ulaşıp kurtarma çalışmalarımızı tamamladık. Depremin üzerinden bir yıl geçti, Rabb'im bir daha bize böyle acı yaşatmasın." ifadesini kullandı.

İtfaiye personeli duygu dolu anları unutamıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Nur Asoğlu, depremin ardından görevli personelin ilk ihbara müdahale için sahaya çıktığını söyledi.

Asoğlu, "Bizim arama kurtarma çalışmalarımız ortalama iki gün sürdü, Adıyaman'ın durumu çok kötüydü. Adıyaman'dan haberler geliyordu, buradan ilk ekibi ikinci günün akşamı Adıyaman Besni'ye gönderdik, orada arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Buradaki işler hafifledikçe Adıyaman'daki ekip sayısını artırdık." dedi.

Şanlıurfa İtfaiyesi 2. Grup Amiri Yasin Bengi ile İtfaiye Amiri Mehmet Konocak, vardiya çavuşları Hüseyin Yılmaz ve Suat Tankçı da diğer çalışanlarla beraber enkaz bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katıldıklarını anlattı.

Depremzedeleri enkazdan çıkardıkları sırada aralarında geçen diyalogları unutamadıklarını vurgulayan itfaiyeciler, "Kendi ailemizi bile unuttuk, yemek, içmek hiç aklımıza gelmiyordu. O yağmura hiç aldırmadan çalışmalarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.