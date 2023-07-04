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Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

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Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce tespit edilen ağır hasarlı binalarda çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler, aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından belirlenen ve acil yıkım kararı verilen Bahçelievler Mahallesindeki ağır hasarlı olan Stat 1 Apartmanı'nın yıkımını iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriyor. Yıkımı süren apartman çevresi, polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Şanlıurfa'da depremde hasar gören binaların yıkımı sürüyor

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da depremde ağır hasar alan binaların kontrollü yıkımı sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Şanlıurfa'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekiplerce tespit edilen ağır hasarlı binalarda çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede ekipler, aldıkları güvenlik tedbirlerinin ardından belirlenen ve acil yıkım kararı verilen Bahçelievler Mahallesindeki ağır hasarlı olan Stat 1 Apartmanı'nın yıkımını iş makineleriyle kontrollü şekilde gerçekleştiriyor. Yıkımı süren apartman çevresi, polis ekiplerince güvenlik şeridi ile kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Güncel

İklim Değişikliği Kahramanmaraş Şanlıurfa Güncel Haberler

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