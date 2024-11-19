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Şanlıurfa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Şanlıurfa'da Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi
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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, UMKE gönüllüleriyle birlikte deprem sonrası sağlık hizmetlerini simüle eden bir tatbikat gerçekleştirdi. Eğitime katılan 25 sağlık personeli, sahada yaralılara ilk müdahaleyi ve tedavi süreçlerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı afetlerde sağlık hizmetleri birimi tarafından 10 eğitmenin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temel eğitimlerini tamamlayan UMKE gönüllüleri, deprem sonrası yaşanabilecekleri olası aksaklıkların birebir yansıtıldığı tatbikatta enkazdaki yaralılara müdahale etti.

Triaj etabıyla başlayan uygulamada UMKE gönüllüleri, senaryo gereği depremde yıkılan binanın enkazına girdi. İçeridekilere ilk müdahaleyi yapan ekipler, ardından enkazda açılan güvenli boşluktan yaralıları çıkardı.

Dışarı çıkarılan yaralılar, sedyeyle tedavi için sahada kurulan sahra hastanesine nakilleri gerçekleştirildi.

İlgili eğitime kamu hizmetleri ve acil sağlık hizmetleri başkanlıkları bünyesinde görev yapan 25 sağlık personeline eğitim verildi.

Tatbikatı izleyen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Solmaz, şunları kaydetti:

"Tatbikatta depremi gerçeğe uygun şekilde UMKE gönüllülerimize yaşatarak bu anlarda nasıl hareket etmeleri, kaos ve panik ortamında nasıl doğru kararlar alabileceklerini de öğretmek istiyoruz. Bu tatbikatlar, profesyonel sağlık hizmeti veren UMKE gönüllülerimizin afet alanında da nitelikli sağlık hizmetini sürdürebilmesini sağlamak için önem taşıyor çünkü hastane ortamında verilen sağlık hizmetiyle afet bölgesinde korunaklı alan olmadan verilen sağlık hizmeti çok farklı. Dolayısıyla tatbikatlarda afet ortamını gönüllülerimize yaşatıp afet alanında da gerçekçi, doğru kararlar almalarını sağlıyoruz."

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
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