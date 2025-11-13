Şanlıurfa'da Deprem Konutları İncelemesi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Halfeti ilçesinde yapılan deprem konutlarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Şıldak, ilçede devam eden çalışmalara ilişkin toplantı yaptı.

Argıl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunan Şıldak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Aras, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Şelal Ufuk Ergeldi ve TOKİ sorumlusu Melih Dilmaç'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Saylakkaya Mahallesi'nde inşası biten kırsal deprem konutlarını inceleyen Şıldak, vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların titizlikle yürütülmesi için görevlilere talimat verdi.