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Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

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Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Şanlıurfa'da deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından deprem enkazına ilişkin asılsız paylaşım yapan Ö.E. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Gözaltına alınan Ö.E, işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından söz konusu paylaşıma tepki gösterdi.

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Kaynak: AA / Güncel

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı Kahramanmaraş Şanlıurfa Güncel Haberler

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