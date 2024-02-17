Şanlıurfa'da Denetimlerde Çalışma İzni Olmayan 16 Yabancı Kadın Yakalandı

Şanlıurfa'da eğlence merkezlerine yönelik denetimlerde çalışma izni olmayan yabancı uyruklu 16 kadın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde kamu güvenliği ve kamu düzeninin korunması, kamu esenliğinin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi denetim yapıldı.

Denetimde kontrol edilen 4 iş yerinden amaç dışı faaliyet gösteren 3'ü kapatıldı, iş yeri sahiplerine 6 bin 75 TL idari para cezası uygulandı.

Yapılan denetimlerde çalışma izni olmayan 16 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı. Bu kişilerin sınır dışı edilmesi için işlemler başlatıldı.