Şanlıurfa'da DEAŞ ve PKK operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Şanlıurfa'da polisin DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. PKK terör örgütü üyesi 1 kişi ile DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da polisin DEAŞ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, DEAŞ ve PKK terör örgütleriyle irtibatlı 4 şüpheli belirledi. Ekipler, savcılık kararıyla şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi, Yapılan baskınlarda; PKK terör örgütü üyesi 1 kişi ile DEAŞ terör örgütü üyesi 3 şüpheli gözaltına alındı.İsmi açıklanmayan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.