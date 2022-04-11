Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Eşber Ayaydın - Güncel
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Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Veysel A'nın (32) yerini tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Veysel A, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Eşber Ayaydın - Güncel

Şanlıurfa, Hisarcık, Terör, DEAŞ, Güncel, Haberler

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